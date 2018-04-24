Российские космонавты на МКС остались без горячей воды

Космонавты на МКС вынуждены брать воду у американских астронавтов, поскольку в российской горячей воде появился желтый осадок. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«В блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле. И проблема эта решается очень легко: мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют самоваром», — пояснил собеседник агентства.

По словам Соловьева, при штатной замене оборудования на американском или российском сегменте станции «абсолютно нормально пользоваться ресурсами партнеров»: «У единого экипажа МКС — единая среда обитания».

Источник «Интерфакса» уточнил, что для технических нужд космонавты используют воду, которую астронавты получают путем регенерации из мочи. Российский сегмент МКС такую технологию пока не применяет, в тестовом режиме систему монтируют в модуле «Рассвет».

«Роскосмос» рассчитывает на эксплуатацию МКС как минимум до 2024 года, США в 2025-м планируют отказаться от финансирования станции.

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