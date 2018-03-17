«Роскосмос» нашел способ окупить траты на МКС

«Роскосмос» запланировал к 2025 году за счет коммерциализации снизить в два раза собственные затраты на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости.

«Мы планируем к 2025 году до 50 процентов наших затрат на МКС окупать за счет и космического туризма, и проведения экспериментов, и коммерциализации использования МКС», — заявил гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».

Глава госкорпорации уточнил, что общий объем инвестиций всех стран-участниц МКС за все время существования проекта составил более 150 миллиардов долларов, а ежегодно на поддержание и работу на станции тратится более пяти миллиардов долларов.

Материалы по теме Еще полетаем «Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

Ранее частная российская компания S7 предложила «Роскосмосу» взять МКС в концессию после 2024 года и создать на основе орбитальной лаборатории транспортную систему для сборки в околоземном пространстве межпланетных кораблей.

Всего в рамках Федеральной космической программы на период с 2016 по 2025 год на эксплуатацию МКС планируется потратить более 250 миллиардов рублей бюджетных средств. В 2018 году на эти цели планируется израсходовать порядка 14 миллиардов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!