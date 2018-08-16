В Турции арестовали судно с российским экипажем

В Стамбуле арестован сухогруз Streamline с 11 российскими моряками на борту. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Он отметил, что судно было арестовано за долги два месяца назад. Оно шло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, после чего экипаж должен был вернуться в Россию.

«Судно Streamline (...) было арестовано за долги предыдущего владельца. Долг около полмиллиона долларов (...). Собственник сухогруза на связь не выходит», — пояснил он.

По словам Рубцова, владелец фактически бросил команду, и профсоюз обратился за помощью в российское генконсульство. «Ответ из консульства получен. Ситуацию поставили на контроль. Моряки на корабле получают питание», — отметил представитель профсоюза.

Он сообщил, что проблема может решиться лишь продажей судна в счет долгов или на металлолом либо же объявится собственник и урегулирует ситуацию.

По информации профсоюза, моряки не получали зарплату с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тысяч долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!