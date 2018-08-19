Американку наказали за портрет Путина в Капитолии

Советница законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подверглась дисциплинарному взысканию за оказание помощи в размещении портрета президента России Владимира Путина в местном Капитолии. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в конце июля. Участники политической организации ProgressNow поставили фотографию Путина в галерее административного здания на месте, предназначенном для портрета лидера США. Таким образом активисты решили подшутить над республиканцами, которые не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Дональда Трампа.

Кейти Марч помогла участникам проникнуть в помещение через служебный вход с помощью своего пропуска. Вскоре один из сотрудников заметил и убрал портрет Путина.

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Женщину наказали, лишили пропуска и потребовали от нее извинений.

В октябре 2016 года неизвестные вывесили баннер с изображением президента России и подписью на английском языке peacemaker («миротворец») на Манхэттэнском мосту через пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Плакат размером шесть на девять метров с Путиным на фоне флагов России и Сирии появился на северной стороне моста, связывающего Манхэттен с Бруклином.

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