Лепс покажет свои иконы

В Государственном историческом музее пройдет торжественное открытие экспозиции частной коллекции икон, принадлежащих музыканту и продюсеру Григорию Лепсу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 августа.

Выставка, на которой представлено около двухсот редких экспонатов, которые заслуженный артист Российской Федерации собирал в течение 20 лет, получила название «"Предивное художество": Иконы из собрания Григория Лепса». Основу коллекции составили уникальные памятники иконописи и графики XVI — начала XX века. Открытие пройдет 4 сентября 2018 года.

Материалы по теме «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых» Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет

Среди них — иконы мастеров Оружейной палаты и работавших в ее традициях иконописцев XVIII столетия, изографов-старообрядцев Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, художников Мстеры и Палеха и знаменитых выходцев из этих иконописных сел, работавших в столицах по высочайшим заказам (Дикарева, Чирикова, Гурьянова).

Выставка в Государственном историческом музее будет открыта для публики с 5 сентября 2018 года.

Григорий Лепс (Лепсверидзе) — советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства, заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), заслуженный артист Российской Федерации (2011), народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Лауреат премий World Music Awards, «Песня года» и других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



