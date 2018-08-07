Мать Тимати одела родину русского рэпа

Мать рэпера Тимати — Симона Юнусова — выпустила коллекцию одежды для взрослых и детей совместно с брендом из Ростова-на-Дону DNK kids и его дизайнерами, сестрами Анной и Ольгой Коваленко. Об этом сообщает FashionUnited.

В лимитированную линию, посвященную сказке британского писателя Льюиса Кэролла «Алисе в Стране чудес», вошли шорты, бермуды, юбки из фатина, футболки разных цветов, пиджаки, аксессуары (носки, перчатки, клатчи, платки), а также одежда для младенцев. «В коллекции "Алиса в стране чудес" DNK by Simona мы сделали то, чего так не хватало — праздничные вещи без розовых рюш и полиэстеровых цветочков», — прокомментировали сестры Коваленко.

Основные цвета коллекции — черный, белый, серый, красный. На некоторые модели нанесены принты с крылатыми фразами из «Алисы в Стране чудес». Коллекция, произведенная на фабрике в Ростове-на-Дону, поступила в продажу в конце июля 2018 года и практически полностью распродана. По словам дизайнеров DNK kids, это их первая коллекция в ходе большого проекта с Black Star Wear. Следующая коллаборация появится в магазинах в августе.

Ростов-на-Дону считается «неофициальной родиной» русского рэпа, или «родиной Басты и "Касты"»: известный российский рэпер Баста родился в Ростове-на-Дону, там же была образована рэп-группа «Каста».

Летом 2017 года появилась новая коллекция бренда детской одежды Kids Supply, который запустил рэпер Канье Уэст и его жена, телезвезда Ким Кардашьян. В линейку вошли футболки, шорты, леопардовое платье асимметричного кроя, оранжевый бархатный купальник, шлепанцы и миниатюрные модели кроссовок Yeezy Boost. Принты коллекции выполнены 10-летним художником по имени Харлоу. При желании покупатели могут нанести на обувь имя своего ребенка.

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