В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой

В хорватском городе Сплит открылось почетное консульство Украины, однако в наименовании диппредставительства оказалась ошибка. Фотографии с торжественного мероприятия почетный консул Ивица Пирич выложил в Facebook.

На снимках видно, что вместо «Почетное консульство Украины в Хорватии» на табличке, прикрепленной на фасаде здания, значится «Почетное консульство Украина в Хорватии». Однако собравшиеся на открытии на неправильно употребленный падеж внимания не обращают.

Как отметил Пирич, на церемонии с хорватской стороны присутствовали мэр города Андро Крстулович-Опара, премьер-министр Андрей Пленкович, а также главы МВД, МИД и Минобороны страны и другие чиновники. Украину же представляли в том числе министр иностранных дел Павел Климкин и супруга президента Петра Порошенко Марина. «Я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии!» — добавил почетный консул.

В июле в родном городе народной артистки СССР Людмилы Гурченко — украинском Харькове — открылся памятник актрисе, на табличке которого были допущены орфографические ошибки.

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