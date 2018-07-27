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Россияне оказались под угрозой депортации из-за крымских паспортов

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Семью россиян хотят выслать из Финляндии из-за паспортов, выданных в Крыму. В настоящее время им пытаются помочь дипломаты, передает в пятницу, 27 июля, «Интерфакс».

Как рассказала агентству гражданка России Наталья Кушнаренко, она вместе с мужем Михаилом Бережным и двумя детьми ожидает ответа финских властей. «Нам помогает консульство Российской Федерации, следующий шаг финских властей пока неизвестен», — отметила женщина.

Ранее финский правозащитник Йохан Бекман рассказал, что семья из России переехала в Финляндию осенью 2017 года, получив визы в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге. «Купили дом, старшая дочь ходит в школу. Вдруг финская миграционная служба приняла решение не признавать их российские паспорта, потому что они из Крыма», — сообщил он.

Бекман заявлял, что финские власти считают семью гражданами Украины, у которых должны быть украинские паспорта. При этом посольство страны в Хельсинки указывает, что они приехали на финскую территорию незаконно, так как не пересекали украинскую границу.

В финском генконсульстве в Санкт-Петербурге отказались комментировать детали дела, поскольку они касаются частных лиц. «Финляндия следует общей установке ЕС, согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, как правило, не подтверждаются визы», — указали в диппредставитедльстве. Там также отметили, что работать и жить в стране с туристической визой невозможно, а для необходимого разрешения нужно соответствовать определенным критериям.

Крым отделился от Украины и вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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