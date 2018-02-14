На консульстве Польши в Киеве вывесили список преступлений против Украины

Радикальные активисты вывесили на здании консульства Польши в Киеве плакат с перечислением преступлений, совершенных, по их мнению, поляками по отношению к украинцам. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает «Страна».

Это подтвердил польский посол Ян Пекло.

На плакате изображены оба государства, выкрашенные в цвета своих флагов. Из Польши в Украину через границу ведут стрелки с надписями: «оккупация», «колонизация», «пацификация», «операция "Висла"», «репрессии» и «концлагеря».

Активисты также направили в Польское агентство печати письмо. «Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры», — цитирует послание «Страна».

«Черный комитет» — организация, стоявшая у истоков запрещенного в России «Правого сектора».

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