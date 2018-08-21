Козы помешали работе метро Нью-Йорка

Пара коз помешала привычной работе метрополитена Нью-Йорка. Об этом говорится на странице подземки в Twitter.

Как отмечается, сбежавшие от хозяев животные вышли на пути на открытом участке в Бруклине во второй половине дня 20 августа. В результате поезда пришлось пускать по соседним путям, пока сотрудники полицейского департамента города разбирались с козами.

Как передает The New York Times, животные несколько раз подходили слишком близко к контактному рельсу, их приходилось отгонять. В итоге коз усыпили транквилизатором и их удалось удалось убрать с путей.

После этого линия на затронутом участке начала функционировать в обычном режиме. Представители метро добавили, что ранее в их практике такого не случалось и поблагодарили пассажиров за терпение.

Откуда именно появились животные, пока неизвестно. В то же время неподалеку от места инцидента есть несколько скотобоен, откуда ранее сбегали коровы.

В июле в центре Нью-Йорка взорвалась паровая труба, установленная 86 лет назад. Инцидент произошел на Манхэттене примерно в 06:30 утра. Сразу после взрыва в воздух поднялся огромный столб пара. На месте в результате образовался небольшой кратер, улицу залило водой и покрыло грязью.

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