Труба почти вековой давности взорвалась в центре Нью-Йорка и вызвала хаос

В центре Нью-Йорка взорвалась паровая труба, установленная 86 лет назад. Как сообщает NBC New York, в результате незначительные травмы получили пять человек.

Инцидент произошел на Манхэттене примерно в 06:30 утра. Сразу после взрыва в воздух поднялся огромный столб пара. На месте в результате образовался небольшой кратер, улицу залило водой и покрыло грязью. Никакие работы на месте в это время не велись, поэтому, что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

По данным телеканала, власти опасаются загрязнения ближайшей территории асбестом. В настоящее время проводятся тесты, однако людей, находившихся неподалеку от взрыва, попросили поскорее принять душ и переодеться. В целях предосторожности были также эвакуированы несколько домов. Если загрязнение подтвердится, обеззараживать придется всю территорию, что займет несколько дней.

Как отмечает The Independent, из-за произошедшего в районе перекрыли несколько улиц, а метро следовало без остановки. Это вызвало транспортный хаос в утренний час пик, отмечает издание.

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