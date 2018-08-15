Турецкий клуб купил коз вместо футболистов

Турецкий клуб «Гулспор» продал 18 игроков молодежного состава и на вырученные деньги купил 10 коз. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Tribune Dergi.

По информации источника, руководство команды рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир (727,8 евро) на продаже молока. Отмечается, что вся выручка пойдет на первоочередные нужды клуба.

Президент «Гулспора» Кэнан Бьюклебеб в интервью CNN заявил, что действовал в интересах команды. «У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны», — отметил он.

18 футболистов принесли бюджету клуба 15 тысяч лир (почти 2,2 тысячи евро). «Гулспор» выступает в низших турецких дивизионах.

В апреле 2018-го журналист Василий Уткин сравнил футболистов грозненского «Ахмата» с баранами. После этого на комментатора обрушилась критика со стороны чеченских болельщиков, которые потребовали извинений.

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