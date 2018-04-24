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Уткина раскритиковали за сравнение чеченских футболистов с баранами

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Журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» в Instagram-аккаунте, сравнив чеченских футболистов с баранами.

Уткин выложил фотографию и подписал ее словами: «Угловой. Штрафная "Ахмата". Зе Луиш» (нападающий «Спартака» — прим. «Ленты.ру»).

После этого на комментатора обрушилась критика со стороны чеченских болельщиков, которые потребовали извинений. «Василий, это как минимум, очень некрасиво! Ну почему же вы никак не можете побороть в себе эту совково-шовинистическую ментальность — принюхиваться к людям, откуда родом, какого цвета кожа, борода?!» — написал один из юзеров.

Журналист сначала изменил текст публикации, убрав название клуба, и добавил, что «текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле». Затем он удалил пост. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Уткин пояснил позицию по данному вопросу: «Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят — я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу».

23 апреля «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. За три тура до окончания чемпионата красно-белые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы.

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