Футболист «Анжи» поведал о бутербродах с майонезом вместо обедов

Российский голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, как отразилось на игроках тяжелое финансовое положение клуба. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы. Антикризисный менеджер. И урезать стали все: дошло до того, что даже иногда на выезде обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть», — сообщил Дюпин.

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11 августа после поражения от «Спартака» со счетом 0:1 главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев также отметил бедственное положение «Анжи». При этом специалист призвал не уничтожать гибнущие клубы.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что «Анжи» задолжал 248 миллионов рублей. Клуб испытывает трудности с тем, чтобы оплатить перелеты на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), и может сняться с первенства.

В сезоне-2017/2018 махачкалинцы заняли 14-е место и попали в стыковые матчи за право сохранить прописку в РПЛ. «Анжи» уступил по сумме двух встреч красноярскому «Енисею». Тем не менее клуб остался в элите, заняв место потерявшего лицензию пермского «Амкара».

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