Тренер разорившегося «Анжи» призвал перестать уничтожать гибнущие клубы

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев призвал не списывать со счетов его команду из-за тяжелого финансового положения. Слова специалиста передает ТАСС.
«У нас клубы гибнут, снимаются с чемпионата, а мы хотим еще сильнее добить или еще до матча уничтожить», — заявил Адиев после матча с московским «Спартаком», в котором его команда проиграла со счетом 0:1. Он также объяснил, что ищет мотивацию в поддержке болельщиков, а также указал, что в тяжелой ситуации «надо искать позитив».
«Сейчас нас вообще вся страна списывает со счетов, даже когда мы еще не вышли на поле. Это очень глубокая тема, здесь надо быть осторожным в комментариях, но у меня есть ощущение, что мы в тяжелой ситуации хотим еще больше что-то уничтожить. Надо искать позитив, а не пытаться даже маленькие ростки растоптать, а это у многих присутствует», — подчеркнул Адиев.
Ранее 11 августа сообщалось, что что долги махачкалинского клуба достигли 248 миллионов рублей. По словам президента «Анжи» Османа Кадиева, в клубе работают 96 человек, каждому из которых нужно платить зарплату. В настоящий момент команда с трудом находит деньги на перелеты и может сняться с розыгрыша чемпионата России.
В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из российской премьер-лиги, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах. Однако клуб остался в РПЛ из-за лишения лицензии «Амкара». Кроме пермской команды из-за финансовых проблем существование прекратил «Тосно», выигравший Кубок России.