Обещавший не играть за «Спартак» россиянин сыграл за «Спартак»

20-летний защитник Николай Рассказов, обещавший не играть за московский «Спартак», вышел на поле в футболке красно-белых в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Анжи». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что в интервью Рассказов признавался в детской ненависти к «Спартаку», а симпатизировал «Локомотиву». «Говорил дяде: "Не поеду в "Спартак"! Не хочу! Хочу в "Локомотив"», — говорил защитник. Однако, попав в систему московского клуба, Рассказов «проникся историей клуба, стал его полноценной частичкой».

В субботу, 11 августа, он провел 56 минут в матче с «Анжи». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что долги махачкалинского клуба достигли 248 миллионов рублей. По словам президента «Анжи» Османа Кадиева, в клубе работают 96 человек, каждому из которых нужно платить зарплату.

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