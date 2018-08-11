В ЦСКА оценили трансфер пойманного на кокаине игрока в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход бывшего полузащитника команды Романа Еременко в «Спартак». Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

«Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли», — заявил Бабаев.

По его словам, армейский клуб не стал накладывать на Еременко штрафные санкции за то, что осенью 2016 года он попался на употреблении кокаина.

О трансфере игрока в «Спартак» было объявлено 10 августа. Еременко взял себе 26-й номер. Красно-белым футболист достался бесплатно. С осени 2016-го он был дисквалифицирован по решению УЕФА.

Против прихода Еременко в клуб 6 августа выступило объединение болельщиков «Спартака». Фанатов не устроила репутация пойманного на употреблении кокаина Еременко и факт его выступления за ЦСКА.

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