Боец MMA чуть не умер на ринге из-за бездействия судьи

Бой в рамках бразильского промоушена смешанных единоборств (ММА) Demolidor между Мелкизелем Костой и Рафаэлом Барбосой чуть не закончился смертью спортсмена. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Бруно Массами.

Попавший под удушающий прием Коста почти минуту лежал неподвижно. Барбоса почувствовал, что соперник не может сопротивляться, и подал сигнал судье, чтобы тот зафиксировал победу. Однако рефери по необъяснимым причинам не прекращал поединок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!