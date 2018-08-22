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На Украине объяснили зависимость от России

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Украинская экономика будет уничтожена в случае прекращения торговых отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

По его словам, Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева, и торговый оборот растет каждый месяц.

«Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс», — сказал Рабинович.

О том, что украинскую экономику ждет колоссальный ущерб, если Киев разорвет торговые отношения с Россией, ранее заявлял и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркнул, что прекращение сотрудничества с Москвой в ряде отраслей негативно сказалось на их развитии, в частности, в космической и авиационной.

13 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал приостановить торговлю с «врагом». Он назвал украинцев рабами из-за того, что Киев продолжает вести активную торговлю с Россией.

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