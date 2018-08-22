Москвичам предложили ночевать на крыше

В Москве открылась зона для глэмпинга (вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы, — прим. «Ленты.ру») на крыше крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект Moscow Escape, первыми посетителями которого стали travel-блогеры и журналисты, стартовал 17 августа и продлится до 25 августа. Всего палаточный отель включает восемь палаток-шатров, зону отдыха, охрану и ресепшен.

«Проект станет идеальным местом, чтобы перезагрузиться: у гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы. Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых», — рассказал креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук.

Интерьер палатки-шатра Фото: пресс-служба Moscow Escape 1 /3

Помимо пинг-понга в распоряжении гостей будет настольный футбол, настольные игры, занятия йогой, аэротруба, бесплатный фитнес-клуб и арт-инсталляции художников.

Палатки изготовлены из ткани, которая не впитывает влагу и защищает от солнца и ветра. Внутри каждой из них смогут разместиться по три человека, а стоимость одной ночи на троих составит шесть тысяч рублей. Забронировать жилье можно через онлайн-сервис Airbnb.

Материалы по теме Вам не сюда Там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей

В апреле 2017 года туристический сервис Skyscanner составил список из 20 лучших в мире мест для гламурного кемпинга. В него вошли пять российских направлений. В топ-20 перечня от Skyscanner вошла зона отдыха «Гуляй-город» в Тульской области. Она включает в себя десять двухместных палаток с кроватями, местами для хранения одежды, розетками и Wi-Fi.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!