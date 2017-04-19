Пять российских мест для гламурного кемпинга вошли в число лучших в мире

Туристический сервис Skyscanner составил список из 20 лучших в мире мест для гламурного кемпинга. В него вошли пять российских направлений. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 19 апреля.

Под гламурным кемпингом или глэмпингом подразумевается отдых на природе со всеми привычными для отеля удобствами — душем, полноценной кроватью и прочими вещами.

В топ-20 перечня от Skyscanner вошла зона отдыха «Гуляй-город» в Тульской области. Она включает в себя десять двухместных палаток с кроватями, местами для хранения одежды, розетками и Wi-Fi. Рядом расположены горячий душ и туалеты.

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Кроме того, участником списка стал лагерь «Лес и море» на острове на Волге в 170 километрах от Москвы. Он может принять до 20 человек одновременно, на его территории установлены палатки на деревянных помостах, внутри которых — кровати с подогревом. Также есть возможность принять горячий душ.

В перечень включили и глэмпинг LeapRus в Кабардино-Балкарии, на склоне Эльбруса. Высокогорный отель состоит из нескольких гостиничных модулей, рассчитанных на 28 человек каждый и оснащенных кондиционерами и отапливаемыми полами. В каждом модуле есть Wi-Fi.

Среди других российских глэмпингов в списке — «Мишкина сказка» с «берлогами» для путешественников в Карелии и «Чепош парк» на берегу реки в Республике Алтай.

В топ-20 также оказались кемпинги для серферов в Греции, зона отдыха с полупрозрачными жилыми капсулами во Франции, кемпинги в Великобритании (Шотландия), Финляндии, Испании, Ирландии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Чили, Италии и Хорватии.