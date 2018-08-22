Фигурист сборной России пожаловался на безденежье

Член сборной России по фигурному катанию Алексей Рогонов пожаловался на недостаточное финансирование тренировочного процесса и низкие зарплаты. Его слова приводит Sports.ru.

Рогонов объяснил уход партнерши Кристины Астаховой тяжелым материальным положением, в котором находятся фигуристы сборной России. «Зарплата в сборной не покрывает даже аренду жилья в Москве. Помимо тренировок постоянно приходится искать дополнительные источники заработка», — сказал он.

Фигурист добавил, что тренеры два месяца пытались убедить Астахову остаться в спорте, но она отказалась менять решение.

В конце мая 21-летняя Астахова объявила о завершении профессиональной карьеры. Рогонов начал подготовку к новому сезону с новой партнершей — Алиной Устимкиной.

На Олимпийских играх в Пхенчхане пара Астахова — Рогонов заняла 12-е место. Также в прошлом сезоне фигуристы стали восьмыми на чемпионате мира в Милане и выиграли два этапа Гран-при.

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