У летевшего в Сочи пассажирского самолета загорелся двигатель

Пассажирский самолет Ту-204, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт из-за пожара в одном из двигателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту лайнера находились 207 пассажиров. По словам собеседника агентства, пассажиры и экипаж не пострадали.

Отмечается, что у самолета загорелся левый двигатель, командир принял решение о возвращении на землю. В аэропорту лайнер встретили отряды пожарных и машины скорой помощи.

В конце сентября 2017 года во время взлета у самолета Ан-148, следовавшего из Талакана в Иркутск, загорелся двигатель. Экипажу лайнера удалось устранить возгорание и произвести удачную посадку. Самолет отправили на ремонт, пострадавших не было.

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