Появилось видео с горящего Ту-204

В сети появилось видео, снятое пассажирами самолета Ту-204, который ранее вернули в аэропорт Уфы из-за пожара в двигателе. Кадры опубликованы в YouTube.

Как сообщалось ранее 22 августа, на борту лайнера находились 207 человек. Никто из них не пострадал. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки борта. С ними работают аварийные службы и психологи.

Причины случившегося пока неизвестны. Начато расследование.

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