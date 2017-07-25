Ан-24 загорелся во время рулежки в якутском аэропорту

Один из двигателей самолета Ан-24 загорелся во время рулежки в аэропорту Тикси в Якутии. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

«При выруливании на взлетно-посадочную полосу у самолета Ан-24 загорелся правый двигатель», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, на борту находились 43 человека, в том числе 37 пассажиров. Пожар удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.

Воздушное судно, по предварительным данным, принадлежит компании «Полярные авиалинии». Самолет должен был вылететь из Тикси в Якутск.

Пассажиров планируется доставить в пункт назначения резервным бортом Ан-26.

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет. Дальность полета — две тысячи километров. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями. Может перевозить до 60 человек. Ан-24 выпускался с 1959 по 1979 год. Согласно Википедии, остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях в России и странах СНГ.