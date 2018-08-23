Унесенных в Черное море россиян спустя пять дней спас Христос

Супруги из Новороссийска проплавали в Черном море пять дней без еды и воды, пока их не спас капитан судна по имени Христос. Об этом сообщило новороссийское издание «Наша газета».

Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян купили резиновую лодку и отправились на рыбалку в районе Мысхако. По их словам, сначала море было очень спокойным, однако позже поднялся сильный ветер, и их лодку постепенно начало уносить.

После неудачных попыток грести к берегу и призвать на помощь они потеряли одно весло, и в итоге в течение нескольких дней их лодку швыряло в море.

«Ночью махали фонариком, днем — руками и шортами. Один танкер даже пустил ракету в нашу сторону, но почему-то спустя полчаса снялся с якоря и ушел»,— вспоминает Ачапкина.

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Как сообщила женщина, ни одно судно не останавливалось возле них, а на третий день начался шторм. «Волны были высотой в несколько метров. Ночью было страшно, когда просыпаешься от того, что тебя очень сильно качает», — рассказала пострадавшая.

На пятый день пару из Новороссийска спасли. Их заметил греческий танкер «Крити Рок», капитана которого зовут Христос Константинидис. Он предоставил супругам каюту, а также необходимые одежду, обувь и средства гигиены.

Ранее в августе пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Она упала в воду около полуночи и находилась примерно в ста километрах от берега, когда ее нашли.

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