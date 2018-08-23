Британка бросила парня и похудела на пять размеров

Жительница Великобритании похудела на пять размеров после расставания с парнем. Об этом сообщило издание Daily Star.

Бэт Кэмпбелл (Beth Campbell) из города Кингстон-апон-Халл на востоке страны призналась, что три года прожила с мужчиной, который был «гораздо старше ее». Они вели не слишком активный образ жизни и часто заказывали фастфуд на дом. В какой-то момент 25-летняя девушка настолько потеряла веру в себя, что не могла себя заставить выйти на улицу из-за осуждающих взглядов окружающих. Кэмпбелл поняла, что ей нужно резко изменить жизнь, когда увидела свою совместную фотографию с возлюбленным и ужаснулась.

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Девушка рассталась с мужчиной и начала заниматься спортом по роликам, которые находила на YouTube. Также она отказалась от сладостей и фастфуда и начала есть много овощей и богатой белком пищи. Ей было непросто, так как члены ее семьи не вели здоровый образ жизни и нередко заказывали домой вредную еду. Вскоре Кэмпбелл нашла в себе смелость пойти в тренажерный зал, а затем посетить лагерь для худеющих.

В итоге девушке удалось похудеть с размера XXL до размера XS. Она устроилась работать тренером и занимается в зале пять раз в неделю. В ближайшем будущем Кэмпбелл хочет научиться подтягиваться и поднимать 200 килограммов из становой тяги.

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