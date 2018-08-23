Развод главреда «МК» и дележ 30 миллиардов затронет редакцию

Супруга главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева просит суд разделить доли и акции в уставных капиталах компаний, связанных с его издательским бизнесом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями бракоразводного процесса.

Евгения Ефимова претендует на доли в ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"», ООО «МК. Медиа-сервис», агентства «Компания "Фрегат"» и ЗАО «Издательский дом "МК"», утверждает собеседник агентства.

По его словам, под раздел также могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция «МК», два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве. Ефимова также претендует на половину средств на счетах супруга, говорит источник агентства. Сумма не уточняется.

Ранее адвокат истицы Марина Дубровская заявила, что общее имущество четы оценивается более чем в 27 миллиардов рублей, Ефимова рассчитывает на половину этой суммы. По ее словам, Гусев не согласен с иском, а Ефимову не устраивает его видение передела имущества. Дубровская отметила, что вопрос о разводе пока не поднимался.

Павел Гусев занимает пост главного редактора газеты «Московский комсомолец» с 1983 года. Брак с Ефимовой — третий для него.

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