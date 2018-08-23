Стали известны детали дележа 30 миллиардов главного редактора «МК»

Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгения Ефимова претендует на половину их общего имущества, которое в иске о его разделе было оценено в 27 миллиардов рублей. О требованиях Ефимовой РИА Новости сообщила адвокат истицы Марина Дубровская.

Адвокат уверяет, что общая стоимость имущества может превышать ранее названную сумму. «Действительно, так и есть, может быть, даже и больше», — сказала Дубровская.

Сам Гусев не согласен с иском, утверждает представитель его супруги. В свою очередь истицу не устраивает его видение передела имущества, стоимость которого, по другим данным, превышает 30 миллиардов рублей. Дубровская отмечает, что, несмотря на дележ финансов, вопрос о разводе пока не поднимался.

Иск Ефимовой рассматривается в Пресненском суде Москвы. Заседания по делу проходят в закрытом режиме.

Павел Гусев занимает пост главного редактора газеты «Московский комсомолец» с 1983 года. Брак с Ефимовой — третий для него.

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