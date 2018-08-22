Главред «Московского комсомольца» поделит при разводе с женой 30 миллиардов

Жена главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева подала заявление о разделе совместно нажитого имущества. Его общая стоимость превышает 30 миллиардов рублей, сообщает агентство «Москва».

Иск Евгении Ефимовой зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Он подан в рамках бракоразводного процесса Ефимовой и Гусева. Жена главного редактора «МК» претендует на доли в нескольких его компаниях, связанных с производством медиапродукта.

Кроме того, под раздел подпадают несколько земельных участков, нежилых и жилых помещений и денежные сбережения, хранящиеся на банковских счетах. Сообщается, что Ефимова может также претендовать на помещения, занимаемые редакцией газеты «Московский комсомолец». Близкие Гусева заявляют, что жена не участвовала в ведении дел Гусева и не имеет сведений о стоимости его бизнеса.

Заседание по этому делу состоится 23 августа. Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников уточнил, что оно пройдет в закрытом режиме.

Павел Гусев занимает пост главного редактора газеты «Московский комсомолец» с 1983 года. Брак с Евгенией Ефимовой — третий для Гусева.

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