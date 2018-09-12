Оказавшийся миллиардером главред «МК» обвинил жену в краже миллионов

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев заявил в полицию о краже его имущества на сумму 2 миллиона долларов (почти 139 миллионов рублей по текущему курсу). Как сообщил источник агентства «Москва» в столичных правоохранительных органах, Гусев заявил, что имущество украла его жена Евгения Ефимова, с которой они находятся в процессе развода.

Заявление Гусева было зарегистрировано в ОВД «Пресненский» вечером 11 сентября. По словам заявителя, кража произошла 4 сентября. Ефимова якобы похитила дорогостоящие коллекции его личных книг и картин известных художников. Правоохранительные органы начали проверку.

Ефимова подала заявление о разделе совместно нажитого имущества в конце августа. По ее оценке, их общий капитал составляет около 30 миллиардов рублей. Ефимова претендует на доли в ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"», ООО «МК. Медиа-сервис», агентства «Компания "Фрегат"» и ЗАО «Издательский дом "МК"», а также на ряд нежилых помещений, в том числе редакцию «МК», два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартиру в Москве. Она также потребовала от Пресненского районного суда Москвы выселить Гусева из квартиры в Малом Козихинском переулке. Суд частично наложил обеспечительный арест на имущество семьи. Главред «МК »Гусев с претензиями супруги не согласен.

Гусев занимает пост главного редактора газеты «Московский комсомолец» с 1983 года. Брак с Ефимовой — третий для него.

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