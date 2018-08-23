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Киев возложил уничтожение Крымского моста на кавказских «союзников»

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Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук полагает, что спецслужбы этой страны должны заняться поиском помощников для уничтожения Крымского моста. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube (с 47:35).

По его словам, украинские спецслужбы должны уделить свое внимание вопросу уничтожения моста через Керченский пролив. Парламентарий допустил, что ради этого придется прибегнуть к помощи неких «союзников на Кавказе», которых он не назвал.

Мосийчук уверен, что Крымский мост был построен Россией, чтобы «полностью закрыть, дестабилизировать и захватить акваторию Азовского моря». Также он понадеялся на то, что от конструкции помогут избавиться природная стихия и Господь Бог.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что возведение Россией моста через Керченский пролив создало целый ряд серьезных угроз и методов давления на Украину. «Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — поведал он. Кроме того, серьезную угрозу для Украины представляет российская флотилия в Азовском море, для создания которой пограничные войска ФСБ были усилены дополнительными кораблями.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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