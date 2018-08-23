Порошенко высмеяли в сети за «средневековые» лозунги

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли в соцсетях за плакаты ко Дню независимости страны в Киеве. Лозунги «Армия! Язык! Вера!» пользователи сети сочли средневековыми и даже пугающими, а некоторые обвинили главу государства в плагиате.

«Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества», — написал в Facebook журналист Алексей Росовецкий, прикрепив к посту фотографию уличного билборда.

Преподаватель Лера Гавриленко там же призналась, что лозунги Порошенко ужаснули ее. «Последние два утверждения можно спокойно поменять на "Новояз! Старший Брат!". И начать жить в 1984 году в оруэлловском Лондоне. Почему во всех слоганах, которыми облепили Киев, нет ничего о человеке? Украинце? Свободе-благополучии-процветании? Но есть упор на армию. Есть упор на веру (в светском-то государстве). В общем, что-то не нравится это все», — отметила она.

«Три направления: милитаризм, русофобия, антицерковность», — прокомментировала в Twitter пользователь Галина.

«Надеюсь вы поняли, что главное для этой власти? Экономика? Поднятие доходов населению, повышение пенсий? Свобода слова? Вы что! Это не нужно! Только армия, язык и вера! Больше ничего!» — написал в Facebook журналист Максим Осовский.

«Выдвинутый Порошенко слоган "армия, язык, вера" не он придумал, это доброе старое "православие, самодержавие, народность". Язык — та же народность. В украинской армии (...)командующий и есть самодержец. С верой все понятно. Скрепы скрепные», — заметил пользователь Twitter под ником Pauluskp.

День независимости Украины отмечается 24 августа.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



