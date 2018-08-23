Сбербанк и Давосский форум договорились бороться с киберпреступностью

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и основатель Давосского всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб подписали партнерское соглашение в рамках Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (С4С). Тем самым положено начало информационного и технологического сотрудничества банка и форума в борьбе с международной киберпреступностью. Примечательно, что Сбербанк стал первым из шести партнеров-основателей C4C.

Основными направлениями сотрудничества в рамках центра станут: автоматизированный обмен данными о современных киберугрозах на основе специальных платформенных решений и построение глобальной сети для взаимодействия оперативных центров реагирования на киберинциденты. Банк вместе с партнерами и форумом сформируют стратегию и выработают ключевые направления развития индустрии кибербезопасности. Будет создан глобальный аналитический центр для сбора данных о текущей ситуации в киберпространстве и распространении данной информации в мировом сообществе.

«Будучи крупнейшим банком в России и Восточной Европе, Сбербанк входит в число основных целей глобальных кибергруппировок и является наиболее атакуемой организацией в регионе, — прокомментировал событие Герман Греф, —Высокая степень угрозы поставила нас перед необходимостью построения комплексной системы киберзащиты, которая позволила отразить 100 процентов атак в 2017 году. Учитывая глобальный масштаб угрозы, мы понимаем ценность обмена подобными знаниями и компетенциями, поэтому сегодня мы с удовольствием принимаем приглашение Форума первыми войти в число основателей Центра и нацелены на долгосрочное эффективное сотрудничество с остальными участниками».

Центр кибербезопасности ВЭФ (С4С) стал первой площадка для коллаборации мировых бизнес-лидеров, ключевых игроков на международном рынке кибербезопасности и представителей правоохранительных органов с целью противодействия глобальной киберпреступности.

Сбербанк получил право активного участия в проектах С4С, постоянное место в его высшем надзорном органе — Глобальном совете, возможность назначения руководителей и членов экспертных комитетов. Специалисты группы Сбербанка будут активно участвовать в реализации инициатив Центра кибербезопасности, в том числе оказывая техническую поддержку Центру непосредственно в штаб-квартире в Женеве.

Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума был официально запущен в Давосе 25 января 2018 года. Сбербанк с самого начала принимал активное участие в подготовке и разработке концепции Центра. В этом году в рамках Первого международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком 5–6 июля в Москве, представители ВЭФ провели первую панельную сессию, посвященную развитию международного сотрудничества в области борьбы с глобальной киберпреступностью. Там же между Сбербанком и форумом было подписано соглашение о намерении продолжения соответствующего сотрудничества.

