Сбербанк опустил ставки по кредитам

Сбербанк объявил о запуске осенней акции, в рамках которой ставка потребительского кредита снижена на 0,2-1,2 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении самого крупного госбанка страны, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Сегодня мы запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе 1-го полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 миллиардов рублей», — приводятся в сообщении слова управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова.

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Госбанк отмечает, что рост доли потребкредитов за первые шесть месяцев 2018 года составил 74 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом госбанк рассчитывает на дальнейшее увеличение портфеля.

В рамках акции минимальная ставка составит 11,7 процента, а сильнее всего подешевеют кредиты на сумму от 300 тысяч рублей до 1 миллиона, которые выдаются лицам, не получающим заработную плату или пенсионные зачисления в Сбербанке. Акция продлится до 14 октября 2018 года.

Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года выросла на 26 процентов и достигла отметки в 13,49 триллиона рублей. Однако, по мнению старшего вице-президента Сбербанка Александра Бондаренко, это связано с улучшением экономической ситуации в стране.

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