Действующего чемпиона мира по футболу арестовали

Капитан сборной Франции и английского «Тоттенхэм» Уго Льорис был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, француз был остановлен стражами правопорядка в центре Лондона в 2:30 утра по местному времени и доставлен в полицейский участок Чаринг-Кросс. Затем футболист был освобожден под залог.

31-летний Льорис стал победителем чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции. На счету вратаря также победа в Кубке Франции в составе «Лиона». С 2012 года футболист выступает за «Тоттенхэм».

В сентябре 2017-го нападающий Уэйн Руни также был задержан по подозрению в пьяном вождении. В качестве наказания футболист должен был отработать 100 часов общественных работ.

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