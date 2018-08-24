F-35 аварийно сел

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил аварийную посадку на авиабазе ВВС США Эглин (Флорида). На снимках, представленных The Aviationist, видно, что самолет с нераскрывшимся передним шасси приземлился на носовую часть.

Инцидент произошел примерно в 12:50 по местному времени 22 августа. Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет. Также проводится оценка ущерба от случившегося. Издание отмечает, что при посадке могла пострадать система электрооптического прицеливания EOTS (Electro-Optical Targeting System).

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Пара F-35A Lightning II должна была покинуть Эглин для участия в авиашоу Thunder Over Michigan 2018 (Мичиган). Между тем, на авиабазе во Флориде заявили, что совершивший аварийную посадку самолет не планировался к участию в мероприятии.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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