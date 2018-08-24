Суд заставил журналистов побегать наперегонки

Журналисты, выбегающие из зала суда после оглашения приговора бывшему соратнику президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, стали поводом для шуток в сети. На комичную видеозапись этого события обратила внимание в своем Twitter-аккаунте репортер Аманда Клинтон (Amanda Clinton).

Сотрудникам СМИ запретили вносить электронные устройства в здание суда в Александрии, штат Вирджиния, где проходило слушание. Под запрет попали и мобильные телефоны. В итоге корреспондентам различных изданий пришлось бежать, чтобы оперативнее других опубликовать полученную информацию.

«Я полагаю, что наиболее умные новостные редакции послали своих самых спортивных репортеров на оглашение вердикта по Манафорту», — пошутила Клинтон. «Журналистика — это одновременно смешно и страшно», — поддержал ее коллега Дэвид Аделеке (David Adeleke).

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам из восемнадцати, — включая нарушения налогового и банковского законодательств, а также сокрытие банковских счетов за рубежом.

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