Россиянам отказали в праве потрогать «Армату»

Гостям форума «Армия-2018» не дали возможности приблизиться к танку Т-14 «Армата». Об этом посетители мероприятия в Кубинке рассказали радиостанции «Говорит Москва».

По их словам, боевую машину огородили столбиками, к ней никого не подпускают. Хотя к другим экспонатам выставки доступ открыт.

Получить комментарии организаторов радиостанции не удалось.

О том, что гости форума смогут беспрепятственно приближаться к «Армате», писали СМИ, анонсировавшие «Армию-2018». Например, подобная информация содержится в материале агентства ТАСС, посвященном открытию выставки. Об этом же сообщал телеканал «Звезда».

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа, основные мероприятия состоялись в Подмосковье: в парке «Патриот», на полигоне Алабино и в Кубинке.

Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 первый раз был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

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