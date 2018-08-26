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Футболист «Зенита» высказался о бросившей его после травмы жене

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Кристиан Нобоа

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа обратился в Instagram-аккаунте к болельщикам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес его бывшей жены Ольги.

«С Ольгой мы расстались более двух лет назад, мы не афишировали наше решение, дабы избежать публичного обсуждения!» — написал Нобоа.

Хавбек отметил, что, несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения. «Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги», — добавил футболист.

24 августа Ольга Нобоа-Романова объявила в Instagram о расставании с мужем. «Умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала она.

За пять дней до этого Нобоа получил травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала». Врачи диагностировали у хавбека повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, из-за которого футболист выбыл из строя до конца года.

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