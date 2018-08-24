Жена бросила футболиста «Зенита» после его травмы

Ольга Нобоа-Романова, жена полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Кристиана Нобоа, в Instagram-аккаунте объявила о расставании с мужем.

«Первое и самое важное: операция, слава богу, прошла успешно. Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас — дети! И это нормальные человеческие отношения — поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И, в заключение, третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала Нобоа-Романова.

Однако позже она удалила запись из социальной сети.

Нобоа получил травму в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1) 19 августа. На следующий день «Зенит» сообщил, что врачи диагностировали у хавбека повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, из-за которого футболист выбыл из строя до конца года.

Ольга и Кристиан поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей.

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