Боец MMA пожелал вернуться в прошлое и изувечить соперника

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Ренцо Грейси вспомнил бой с голландцем Беном Спайкерсом и объяснил свое грубое поведение после поединка. Он написал об этом в Twitter.

«Он оскорбил меня. Неожиданно и без причины. Поэтому — да, я с особым удовольствием наступил ему на голову. На следующий день его арестовали за нападение на бортпроводника в самолете. Знал бы я об этом, я бы ему правую руку выломал», — написал 51-летний Грейси.

Бой со Спайкерсом состоялся на турнире WCC 1 в 1995 году. Грейси завершил бой удушением, после чего наступил на

голову поверженного соперника, чем вызвал негодование болельщиков и журналистов.

В конце июля бразилец вернулся на профессиональный ринг. Грейси одержал победу над 43-летним японцем Юки Кондо на турнире One Championship.

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