В Волгограде прошел турнир «Кожаный мяч»

26 августа в Волгограде состоялся финальный матч всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди игроков 14-15 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победительницей соревнований стала команда «Труд» из города Тихорецк, обыгравшая футболистов «Зенит — СОШ 179» из города Казань со счетом 1:0. Бронзу завоевала команда «Нововятич» из города Киров в матче с командой «Спутник» из города Екатеринбург, победив со счетом 2:1.

В турнире участвовало 69 любительских команд со всей России — победители региональных этапов соревнований. Решающие матчи Всероссийского финала «Кожаного мяча» прошли на стадионе «Зенит», который был предматчевой тренировочной площадкой чемпионата мира 2018 года. Матч за первое место комментировал спортивный журналист Карен Адамян.

Фото: пресс-служба турнира «Кожаный мяч» 1 /2

Церемония закрытия соревнований состоялась на «Волгоград Арене», принимавшей матчи мирового первенства. В ней участвовали министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич.

«Мне как футболисту очень приятно, что турнир "Кожаный мяч", который более 50 лет назад придумал Лев Яшин, до сих пор существует и проводится на таком высоком уровне. Также мне очень нравится, что такое количество молодых людей и девушек из всех доступных сегодня развлечений выбирают именно футбол», — заявил Игнашевич.

В качестве главного приза от Coca-Cola победители соревнований проведут неделю на базе национальной команды, тренируясь под руководством наставников молодежной команды страны. Кроме этого, юные футболисты примут участие в товарищеском матче, который состоится на стадионе чемпионата мира в Москве.