Российским стадионам нашли новое применение

Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы после завершения мундиаля будут использоваться для развития детского спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Ольгу Голодец.

По ее словам, на базе стадионов будут открыты не только футбольные секции и школы, но и секции по видам спорта, которые развиваются в том или ином регионе. «Спортивные площадки открывают возможности для гастролей хороших групп, хороших коллективов, которые собирают большие аудитории», — отметила также Голодец.

Вице-председателя подчеркнула, что федеральная программа использования стадионов после ЧМ коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов «Лужники», «Спартак» и «Зенит».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира по футболу. Ольге Голодец поручили обеспечить координацию этой работы. Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля.

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