Власти взялись за похоронный бизнес

Медицинским учреждениям могут запретить оказывать ритуальные услуги, соответствующая норма содержится в подготовленном Минстроем проекте закона «О похоронном деле». Как сообщает «Российская газета», он должен разделить все услуги на медицинские, ритуальные и религиозные.

В настоящее время такое разделение отсутствует. Медучреждения активно навязывают свой перечень платных услуг — от бальзамирования до полной подготовки умерших к похоронам.

«Иногда доходит до абсурда. Санитары работают как индивидуальные предприниматели, арендуя помещение у морга», — отметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. По его словам, для рынка свойственна концентрация всех услуг вокруг больниц и моргов. Здесь можно посмотреть образцы ритуальной продукции и сделать заказ. Как пояснил Родькин, медицинские услуги заканчиваются, когда человек умер и проведено вскрытие, а тело передано в морг.

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Новые правила вводят запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патолого-анатомических бюро и судмедэкспертиз. Также запрещается выставка и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях и за 50 метров до них. На территории медучреждений предлагается запретить размещение пунктов приема заказов от служб похоронного дела.

Ритуальные организации, в свою очередь, не смогут оказывать религиозные услуги, в частности отпевание. Также не является ритуальной услугой транспортировка тела до морга, это должны делать медработники.

В дополнение к законопроекту Минстрой также готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, регламентирующие наказание для тех, кто передает информацию о родственниках умерших третьим лицам, нарушает правила предоставления участков для захоронения, некачественно оказывает ритуальные услуги.

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