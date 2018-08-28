Тренер обрадовался решающему голу и сломал себе руку

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо не справился с эмоциями после гола римлян в матче чемпионата Италии против «Аталанты» и нанес себе травму. Видео эпизода размещено в Twitter-аккаунте пользователя Scot Munroe.

В начале второго тайма римляне, выступавшие при родных трибунах, уступали со счетом 1:3. На 60-й минуте Алессандро Флоренци сократил разрыв. А уже на 82-й минуте счет сравнял Костас Манолас. Увидев забитый мяч, Ди Франческо сперва пнул скамейку запасных, а потом нанес удар рукой по заградительному стеклу, что вызвало перелом. По данным La Gazzetta dello Sport, специалист уже прооперирован.

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