Предложение психолога нарисовать велосипед разозлило женщин

Психолог из Казани Антон Шутов создал тред о своей профессии, где рассказал о необычных методах и историях из практики. В одном из твитов он предложил подписчикам метод «Нарисуй велосипед», якобы призванный показать различие в мышлении мужчин и женщин. Запись доступна в Twitter-аккаунте Шутова.

В комментариях часть пользователей обвинила психолога в сексизме. Они посчитали, что автор треда с предубеждением относится к способностям женщин и необъективно оценивает присланные ему рисунки.

«Он очень забавно комментирует чужие рисунки, почитайте. Там самый косожопый мужской велик лучше реалистичного женского. Чувак из-за своего махрового сексизма уже видит только то, что хочет видеть», — считает пользовательница Сатановна.

Другие пользователи обратили внимание, что способность рисовать велосипед зависит не от пола, а от других факторов.

«О нашумевшем: в начале курса скетчинга лектор попросила нас нарисовать велосипед. Результаты были очень разные, и лучше всех нарисовали те, кто катается на нем, и те, и кто умеет рисовать и поэтому внимателен к деталям и составляющим», — заключила Sveta K.

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Психолог был вынужден представить официальную позицию в «Живом Журнале». Шутов подчеркнул, что его задание было понято чересчур серьезно. Метод «Нарисуй велосипед» широко обсуждался на различных площадках в интернете до его твита и даже использовался в документальном фильме, утверждал Шутов.

«Если у меня есть возможность донести до тех, кого расстроила эта методика, добрые слова, то важно сказать: к этому эксперименту следует относиться гораздо проще, это одна из многочисленных мировых попыток в исследовании разницы мышления между полами, при этом она не лучшая, но, разве что, привлекательна тем, что связана с творческим заданием и достаточно примиряющими выводами», — объяснил он.

Ранее в Twitter набрал популярность тред о дискриминации мужчин в российском обществе. Многие ополчились на микроблогера, заявив, что он сгущает краски. Парня назвали нытиком и упрекнули в том, что ветка, заявленная как тред о дискриминации мужчин, на самом деле таковой не является.

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