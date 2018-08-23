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В сети ополчились на защитника импотентов

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Микроблогер с ником «Лис смотрит вниз» создал в Twitter тред о дискриминации мужчин в российском обществе. В 40 твитах он описал, как мужчины страдают от навязанных социумом ожиданий. Если представитель пола не удовлетворяет этим требованиям, его перестают считать мужчиной, полагает пользователь.

В частности, он обратил внимание на то, что от мужчины ждут исключительно твердости, а «сопереживать, беспокоиться, испытывать стресс мужчинам запрещают под страхом лишения статуса настоящего мужчины».

С позиции общества, мужчина не имеет права впадать в депрессию, испытывать одиночество и даже страдать от температуры. «Мужчина должен стойко переносить любой недуг. Казалось бы, почему? Ведь у мужчин не бывает ежемесячных кровотечений, субфебрильной температуры, мы не рожаем детей. У нас низкий болевой порог и нам реально жуть как плохо про температуре 37», — демонстрирует абсурдность шаблона «Лис смотрит вниз».

Женщины установили «монополию на страдание», а мужчины не имеют морального права жаловаться на тяготы, полагает он. «Мужик, если твою руку превратил в фарш производственный станок, не смей даже заикнуться о проблемах», — советует пользователь.

«Не можешь починить автомобиль, повесить полку на стену, отремонтировать розетку — не мужик и, соответственно, снова человек низшего сорта», — делает вывод инициатор дискуссии.

Вдобавок ко всему мужчина не имеет права заниматься уходом за собой, а все баночки на его полке обязательно должны быть промаркированы надписью Mеn. «Настоящим мужик должен точить когти об камень, а волосы терять в бою, с груди волосы так вообще не терять, а то как другие мужики в бане поймут, что ты их породы?» — иронизирует автор треда. ‏

В отношениях с девушками мужчины также становятся заложниками стереотипов, продолжает «Лис смотрит вниз». По его мнению, парень теряет общественный вес, когда становится известно, что у него никогда не было девушки. Непосредственно в отношениях он обязан всеми силами доставлять удовольствие женщине, иначе его признают «никчемным слабаком».

«Лис» также назвал несправедливым то, что в обществе и кинематографе легализованы шутки о пенисах небольшого размера. Кроме того, микроблогер обратил внимание на ущемление прав мужчин, испытывающих проблему с потенцией. Импотенция, по его словам, смертельный приговор для представителя мужского пола. «Препод по анатомии однажды сказал, что мужчина умирает дважды. Вторая смерть — остановка сердца, а первая — прекращение нормального функционирования простаты. Страх кастрации преследует мужчин с детства до самой смерти. Без пениса ты не человек», — сетует пользователь.

Тред, как и отдельные его твиты, собрал тысячи ретвитов. Многие ополчились на микроблогера, заявив, что он сгущает краски. Парня назвали нытиком и упрекнули в том, что ветка, заявленная как тред о дискриминации мужчин, на самом деле таковой не является.

«Дискриминация — лишение прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе. В треде не нашла ничего про дискриминацию социальной группы "мужчины". А только про чморение отдельных мужиков за несоответствие стандартам (созданным в основном самими мужиками)», — пришла к выводу девушка с ником «А».

Впрочем, автора поддержали феминистки, одна из которых полагает, что «мужчины страдают от патриархата и его глупых рамок, хотя сами их придумали». «Такие треды помогают это понять тем, кто не допер, а их много. Поэтому тред полезный, гораздо полезнее злобных комментов под ним», — заключает «Горе-художник».

box#2173842

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