Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык

Украинскую певицу Ирину Билык раскритиковали за то, что она поздравила соотечественников с Днем независимости на русском языке. Об этом написал продюсер Александр Ягольник в своем блоге.

По его словам, он гордится тем, что помогал ей в самом начале ее карьеры. «Ира, среди первых, зажигала надежды тогдашнего прогрессивного украинского общества, доказывала, что украинский шоу-бизнес все-таки рождается и украинские звезды способны собирать такие же залы, как и москвичи, которые естественно тогда доминировали на гастрольном рынке», — отметил продюсер.

«Именно поэтому очень обидным стало поздравление моей любимой Ирины Билык с Днем независимости на русском языке. Особенно сейчас, когда мы воюем за возрождение украинской идентичности», — добавил Ягольник.

Он также вспомнил ее русскоязычное творчество, которое назвал «бесконечным стыдом».

В марте украинские националисты-радикалы заблокировали вход в Театр оперы и балета Львова перед началом концерта Билык. От артистки потребовали признать Россию страной-агрессором. «Политика России и ее политической элиты является агрессивной в отношении Украины», — заявила Билык на камеру.

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