Украинские радикалы ворвались в театр и заставили певицу критиковать Россию

Украинские националисты-радикалы заблокировали вход в Театр оперы и балета Львова перед началом концерта певицы Ирины Билык. От артистки потребовали признать Россию страной-агрессором, пишет портал Zaxid.net.

«Политика России и ее политической элиты является агрессивной в отношении Украины», — заявила Билык на камеру, сидя в гримерке с протестующими.

Певица подчеркнула, что ее муж — гражданин России и она не будет называть его агрессором, как и «миллионы россиян», в том числе ее родственников. «То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно», — обратилась она к заблокировавшим театр.

Перед началом концерта около сотни активистов националистических организаций, в частности, «Добровольческого движения ОУН» (запрещена в России), собрались перед театром, где должен был пройти концерт Билык. Причиной их недовольства стало выступление артистки в Крыму в 2015 году и посещение юбилея Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце в 2017-м.

В июне 2017-го радикалы уже пытались сорвать концерт Билык. Группа людей устроила потасовку с полицией, прорываясь на мероприятие.

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